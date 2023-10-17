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«Об этом боятся говорить»: политолог о причинах конфликта на Ближнем Востоке

Политолог Сошенко: конфликт на Ближнем Востоке создан искусственно

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Ismail Zaydah/Reuters

Нынешний конфликт на Ближнем Востоке мог быть создан искусственно. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил общественно-политический деятель Андрей Сошенко. По его словам, эскалация могла произойти в том числе благодаря работе агентов израильской спецслужбы «Моссад».

«Я считаю, что это искусственная ситуация, созданная самим Израилем, или, скажем так, мировым модератором», — отметил Сошенко.

По его мнению, одна из целей конфликта — создать миграционные потоки арабов через Европу на Украину и частично в Россию.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

13 октября Министерство обороны Израиля и ЦАХАЛ уведомили Организацию Объединенных Наций (ООН) о подготовке атаки и необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев в течение суток на юг сектора Газа. Однако позднее СМИ написали, что Израиль откладывает наступление из-за давления США.

Ранее стало известно о нежелании Египта принимать беженцев из сектора Газа.

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