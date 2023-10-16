Путин заявил, что в зоне палестино-израильского конфликта находится много россиян

Президент России Владимир Путин на совещании по оперативным вопросам заявил, что в зоне конфликта Израиля и Палестины находятся много граждан Российской Федерации, как с одной, так и с другой стороны, передает РИА Новости.

«В зоне конфликта находится много наших граждан, причем как с одной, так и с другой стороны. Страдает гражданское население, здесь стоят вопросы гуманитарного содействия в регионе», — сказал он.

13 октября Владимир Путин призвал обращаться в посольство всем гражданам России, кто хочет быстро покинуть Израиль и Палестину.

10 октября посол РФ в еврейском государстве Анатолий Викторов сообщал, что сотни граждан России подали в российское посольство в Израиле заявления с просьбой об их эвакуации. Дипломат напомнил, что две российские авиакомпании совершают регулярные рейсы из Тель-Авива в Сочи, Минеральные воды. Сейчас они работают практически в регулярном режиме с рядом ограничений.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.