В МИД РФ заявили, что выселение людей из сектора Газа нарушает права человека

Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что призыв Израиля о выселении 1 млн человек из сектора Газа за 24 часа нарушает права человека. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

«Это не эвакуация, это выселение из своих домов, из мест, где они жили всю жизнь, поэтому я думаю, что это мало кому понравится», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин на саммите СНГ в Бишкеке заявил, что далеко не все жители сектора Газа поддерживают действия группировки ХАМАС.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил «Газете.Ru», что российская сторона «плотно» занимается помощью своим гражданам, которые страдают в ходе конфликта между ХАМАС и Израилем. Новиков добавил, что у России есть «конструктивные» отношения с обеими сторонами конфликта.

7 октября пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что террористы из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля после массированного ракетного обстрела со стороны анклава.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.