Глава МИД Канады посетит Израиль

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли совершит поездку в Израиль в пятницу, чтобы подтвердить поддержку еврейского государства со стороны Оттавы и обсудить гуманитарную помощь после нападения ХАМАС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на канадское правительство.

В заявлении отмечается, что Жоли также посетит Грецию и Иорданию.

Ранее стало известно, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европарламента Роберта Метсола прибудут в Израиль в пятницу.

Согласно информации пресс-службы ЕК, целью визита является выражение солидарности с жертвами терактов, совершенных палестинской радикальной группировкой ХАМАС, а также личная встреча с руководством Израиля.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном заявлял, что конфликт между Израилем и Палестиной может закончиться в том случае, если будут созданы два отдельных государства.

7 октября силы движения ХАМАС объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса», выпустив по израильской территории несколько тысяч ракет. В ответ министр национальной обороны Израиля Итамар Бен-Гвир ввел в стране чрезвычайное положение.

Позже Армия обороны Израиля заявила о начале собственной операции, которая получила название «Железные мечи». При этом премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху указал, что Израиль находится в состоянии войны.

Ранее в Израиль приехал глава Пентагона.