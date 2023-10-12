Президент Герцог отверг обвинения в адрес Израиля в военных преступлениях против Палестины

Президент Израиля Ицхак Герцог отверг обвинения в адрес еврейского государства в военных преступлениях в отношении Палестины, передает ТАСС.

По его словам, эти обвинения полностью вырваны из контекста, поскольку Израиль соблюдает международное право и действует в соответствии с международным правом.

Герцог подчеркнул, что каждая израильская операция обеспечивается, освещается и рассматривается с юридической точки зрения со всем должным уважением.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в тот же день ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.