Востоковед заявил о невозможности диалога между Израилем и Палестиной

На сегодняшний день переговоры между Израилем и Палестиной невозможны. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил политолог, эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин. По его мнению, пока в секторе Газа главенствуют радикальные настроения, предпосылки для образования полноценной страны отсутствуют.

»ХАМАС не признает Израиль и отрицает возможность диалога с Тель-Авивом как с неким равным субъектом. Представители этого движения не рассматривают сценарий сосуществования двух стран. ХАМАС хочет, чтобы была только Палестина», — пояснил Каргин.

Израиль, по его словам, также не согласится на переговоры, пока с другой стороны не появится лидер, реально готовый обсуждать ситуацию в компромиссном ключе.

7 октября силы ХАМАС выпустили по территории Израиля свыше 5 тыс. ракет. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны. В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее посол Израиля заявил, что уничтожение ХАМАС не означает уничтожение сектора Газа.