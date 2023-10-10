Германия начала расследование против ХАМАС

Генеральная прокуратура ФРГ начала расследование против радикального палестинского движения ХАМАС из-за убийства и похищения немецких граждан в ходе нападения в минувшие выходные на территорию Израиля. Об этом сообщает N12.

«Поскольку среди множества погибших и похищенных в Израиле есть немецкие туристы или лица с двойным израильским и немецким гражданствами, генеральный прокурор Германии начал расследование против ХАМАС по подозрению в убийстве и похищении немецких граждан», — говорится в сообщении.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.