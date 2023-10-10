В Иране предупредили о «тяжелой пощечине» для Израиля из-за действий в секторе Газа

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил Израиль, что агрессивные действия в секторе Газа приведут к «тяжелой пощечине». Об этом он заявил на выпускной церемонии для военных, передает Bloomberg.

По его словам, действия ЦАХАЛ в секторе Газа после атак ХАМАС на территорию Израиля навлекут на страну «еще большие бедствия».

Хаменеи также отверг заявления о том, что Иран помог спланировать операцию ХАМАС. Она стала ответом на «преступления» Израиля, заявил аятолла.

«Виновным является действующее правительство израильского режима… Конечно, мы поддерживаем Палестину и ее борьбу», — сказал он.

До этого президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Тегеран полностью поддерживает действия палестинского движения ХАМАС в нынешнем витке конфликта с Израилем.

По его мнению, «славная операция бойцов Палестины на оккупированных территориях является воплощением 70-летней мечты палестинской нации и всей исламской уммы».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Позже Биньямин Нетаньяху заявил, что военный ответ движению ХАМАС в секторе Газа «изменит лицо Ближнего Востока».

Ранее сенатор США Грэм пригрозил Ирану ударами после нападения ХАМАС на Израиль.