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Сенатор Грэм назвал ХАМАС «животными, с которыми надо обращаться как с животными»

Сенатор Грэм рассказал об угрозе для нефтяной инфраструктуры Ирана от США

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм призвал администрацию Байдена предупредить Иран о том, что в случае эскалации конфликта между ХАМАС и Израилем Вашингтон будет готов «уничтожить нефтеперерабатывающие заводы и нефтяную инфраструктуру» Тегерана. Об этом он сообщил в интервью NewsNation.

«ХАМАС – это стадо животных, с которыми надо обращаться как с животными. Если бы я был на месте Израиля, я бы пошел и ликвидировал ХАМАС», — заявил сенатор.

Он также добавил, что Вашингтону стоит предупредить аятоллу Али Хаменеи об уничтожении нефтяной инфраструктуры Ирана в случае атак «Хезболлы» на Израиль с севера и реализации ХАМАС угроз в адрес заложников.

«Мы вытесним вас [Иран] из бизнеса. Без денег, поступающих из Ирана, и оружия, поступающего от иранцев, ХАМАС будет ничем. «Хезболла» будет ничем», — сказал Грэм.

По мнению сенатора, реализация подобных мер должна быть «совместным шагом» Израиля и США. Грэм также заявил, что США подорвет все нефтеперерабатывающие заводы, если от действий ХАМАС пострадает хотя бы один американский заложник в Израиле.

До этого глава политического отделения ХАМАСа за рубежом Али Барака опроверг информацию, что Иран был связан с планированием или одобрил операцию в Израиле. В заявлении, опубликованном агентством Associated Press, указывается, что иранские чиновники не оказывали помощи и не давали согласие на атаку во время встречи в Бейруте на прошлой неделе.

Ранее президент Ирана одобрил действия Палестины в конфликте с Израилем.

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