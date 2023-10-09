Президент Палестины посетит Москву

Посол Палестины в Российской Федерации Абдель Хафиз Нофаль заявил, что в текущий момент ведется подготовка визита президента Палестины Махмуда Аббаса в Москву. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, Палестина поддерживает с Москвой ежедневные контакты.

Дипломат подчеркнул, что в текущий момент идет подготовка к визиту президента Палестины в Москву.

Он добавил, что палестинская сторона ценит позицию Москвы в вопросах палестино-израильского урегулирования.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Лига арабских государств (ЛАГ) призывают Израиль и Палестину прекратить боевые действия.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.