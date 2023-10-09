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Польша передала изъятую у посольства РФ базу отдыха военным

Польша передала изъятую у посольства РФ базу отдыха «Скубянка» военным

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Ministerstwo Obrony Narodowej

Польша передала изъятую у посольства Российской Федерации базу отдыха «Скубянка», находящуюся недалеко от Варшавы, силам территориальной обороны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны страны.

В церемонии передачи объектов военным принял участие глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак, отмечается в заявлении.

«Это символ, заключающийся в том, что <…> мы отвоевали землю, которая будет служить польской армии, будет служить Силам территориальной обороны, командование которых дислоцируется здесь рядом», — заявил он.

Блащак подчеркнул, что на территории базы отдыха «Скубянка» будут проводить регулярные учения.

В 2022 году Государственное лесничество Польши изъяло у посольства РФ базу отдыха «Скубянка». Речь идет о территории лесничества Яблонна, которую российская сторона арендовала с 80-х годов XX века. На территории базы отдыха площадью около 6 гектаров на берегу находятся две виллы, два отеля и несколько летних домиков, которые были построены на российские деньги. Вся инфраструктура имеет плохое техническое состояние.

Ранее в Польше заявили о росте военных расходов в стране в 3,5 раза.

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