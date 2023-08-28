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В Польше заявили о росте военных расходов в стране в 3,5 раза

Член совета Министров Дворчик: военные расходы Польши выросли в 3,5 раза

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Artur Widak/Global Look Press

Военные расходы страны с 2015 года выросли в 3,5 раза. Об этом заявил член совета министров Польши Михал Дворчик, передает Polsat.

«Расходы на армию: 2015 год — 37,5 миллиарда злотых, 2023 год — 137,18 миллиарда злотых», — написал он.

Также он сообщил, что численность армии выросла почти в два раза — до 175 тыс.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава закупит у Сеула тысячу танков K2.

Он отметил, что Минобороны Польши уделяет большое внимание созданию бронетанковых частей.

Также Блащак заявил, что республика планирует прикрыть приграничную с Белоруссией территорию американскими вертолетами. По его словам, на следующей неделе Варшава ожидает решение конгресса США, который должен утвердить польский запрос по поводу вертолетов Apache.

До этого Блащак заявил о наращивании военного присутствия в Сувалкском коридоре и на границе с Белоруссией. Отмечалось, что Варшава планирует увеличить численность группировки военных на границе с Белоруссией до 10 тысяч человек.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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