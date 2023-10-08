В Сенате США хотят помочь Израилю и утвердить посла

Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Бен Кардин (демократ от штата Мэриленд) намерен представить законопроект о выделении дополнительной помощи Израилю, а также добиваться утверждения нового американского посла в этой стране. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в пакет помощи включаются запасы ракет-перехватчиков для системы противоракетной обороны «Железный купол», дополнительное финансирование обороны Израиля.

«Наконец, я планирую представить резолюцию об укреплении нашей приверженности отношениям между США и Израилем», — подчеркнул Кардин.

По его мнению, на сегодняшней день очень важным является то, чтобы в Израиле был утвержденный Сенатом посол.

До этого высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США обсуждают с Израилем меры оказания помощи в свете обострения конфликта с Палестиной.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее министр обороны Израиля Галант объявил о введении режима ЧП по всей стране.