В Евросовете заявили о готовности урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке

Глава Европейского совета Шарль Мишель во время телефонного разговора с премьер-министром Палестины Мухаммедом Штайе осудил атаки против населения страны. Об этом он сообщил в социальной сети X.

«В разговоре с премьер-министром Палестины Штайе осудил неизбирательные нападения на гражданское население и призвал к уважению международного гуманитарного права и защите жизни гражданского населения», — сказано в сообщении.

Кроме того, он также отметил, что ЕС готов помочь перезапустить политический процесс по урегулированию ситуации.

7 октября силы ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель призвал немедленно остановить насилие в зоне обострения палестино-израильского конфликта.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.