Иностранные авиакомпании прекращают выполнять рейсы в Израиль

Зарубежные авиакомпании начали отменять и переносить рейсы в Израиль на фоне эскалации конфликта с Палестиной. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что среди авиакомпаний, отменивших рейсы в Израиль, есть авиакомпания Lufthansa.

«На фоне сложившейся ситуации с безопасностью в Тель-Авиве авиакомпания Lufthansa Group Airlines сокращает программу полетов в и из Тель-Авива сегодня, в субботу, по оперативным причинам», — говорится в сообщении.

При этом РИА Новости сообщает, что обстановка в израильском аэропорту Бен-Гурион остается спокойной.

7 октября силы ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее стало известно, как Египет и Сирия чуть не уничтожили Израиль в Судный день.