Израиль ведет переговоры с палестинскими радикалами о судьбе заложников

Представители Израиля и радикальных группировок Палестины проводят переговоры о судьбе захваченных на израильской территории заложников, сообщает телеканал Al-Arabiya.

По его данным, контакты между сторонами проходят неподалеку от города Офаким, который расположен на юге Израиля.

Ранее боевое крыло палестинского движения ХАМАС заявило, что в ходе операции на территории Израиля в плен захвачено около 35 израильских военных и поселенцев.

До этого движение ХАМАС опубликовало кадры, на которых его члены врываются в израильскую общину недалеко от границы с сектором Газа.

Армия Израиля сообщила о проникновении в страну палестинских боевиков и объявила о начале «контртеррористической операции» «Железные мечи». С утра 7 октября израильская территория находится под обстрелом, премьер-министр Биньямин Нетаньяху выехал в Тель-Авив, где на фоне происходящего отменены все мероприятия. Министр обороны страны Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС объявило Израилю войну, и сообщил о вызове резервистов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Саудовской Аравии отреагировали на эскалацию в Израиле.