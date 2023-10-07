Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Израиль ведет переговоры с палестинскими радикалами о судьбе заложников

Al-Arabiya: представители Израиля и Палестины ведут переговоры о судьбе пленных

close
100%
Raneen Sawafta/Reuters

Представители Израиля и радикальных группировок Палестины проводят переговоры о судьбе захваченных на израильской территории заложников, сообщает телеканал Al-Arabiya.

По его данным, контакты между сторонами проходят неподалеку от города Офаким, который расположен на юге Израиля.

Ранее боевое крыло палестинского движения ХАМАС заявило, что в ходе операции на территории Израиля в плен захвачено около 35 израильских военных и поселенцев.

До этого движение ХАМАС опубликовало кадры, на которых его члены врываются в израильскую общину недалеко от границы с сектором Газа.

Армия Израиля сообщила о проникновении в страну палестинских боевиков и объявила о начале «контртеррористической операции» «Железные мечи». С утра 7 октября израильская территория находится под обстрелом, премьер-министр Биньямин Нетаньяху выехал в Тель-Авив, где на фоне происходящего отменены все мероприятия. Министр обороны страны Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС объявило Израилю войну, и сообщил о вызове резервистов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Саудовской Аравии отреагировали на эскалацию в Израиле.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий