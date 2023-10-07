В Саудовской Аравии отреагировали на эскалацию в Израиле

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии назвало ситуацию в палестино-израильском конфликте беспрецедентной и призвало стороны к деэскалации и защите мирных жителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление дипведомства.

«Королевство Саудовская Аравия внимательно следит за беспрецедентными событиями между рядом палестинских формирований и израильскими оккупационными силами», — сказано в сообщении саудовского МИД.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал палестинцев и Израиль к сдержанности на фоне эскалации, а также попросил не обострять обстановку.

Телеканал Al-Qahera News передавал, что Египет ведет «интенсивные контакты» с Израилем и Палестиной с целью достижения деэскалации ситуации между сторонами.

7 октября пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что террористы из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля после массированного ракетного обстрела со стороны анклава.

Боевики ХАМАС выпустили ракеты по приграничным с Израилем городам, а также по районам Тель-Авива. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинское радикальное исламистское движение объявило его стране войну. На фоне этого глава минобороны объявил в стране массовый сбор резервистов.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны.