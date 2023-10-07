Москва направит жалобу из-за инцидента с российским журналистом на Кипре

Москва направит во все профильные международные организации сведения о недопустимом отношении к журналистам в странах Североатлантического альянса. Об этом заявили в департаменте информации и печати МИД России, передает ТАСС.

«Российская сторона направит во все профильные международные организации информацию о недопустимом отношении к журналистам, набирающем обороты в странах НАТО», — указали в ведомстве.

6 октября Гасюк сообщил, что его избили кипрские полицейские возле дома, где он живет с семьей. По его словам, правоохранители обвинили его в том, что он находится в стране нелегально, и пригрозили депортацией.

Позднее посол Кипра Кипрос Йоргаллис был вызван в Министерство иностранных дел России.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что в скором времени МИД РФ опубликует заявление по действиям властей Кипра в отношении российского журналиста и сотрудника дипломатической миссии.

Ранее пострадавший на Кипре журналист «Российской газеты» вернулся в Россию.