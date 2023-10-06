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Кабмин утвердил особый порядок въезда в Россию для украинских граждан

Правительство РФ ограничило въезд в страну граждан Украины из третьих государств

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Кабинет министров РФ утвердил особый порядок въезда граждан Украины на территорию страны из третьих государств. Мера носит временный характер, передает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно полученной информации, с полуночи 16 октября украинцы смогут пересекать российскую границу только через два пункта пропуска. Один из них находится в московском аэропорту Шереметьево, а второй — автомобильный пункт «Лудонка» в Псковской области.

«Это временная мера, направленная на обеспечение безопасности жителей нашей страны в сложившихся геополитических условиях», — указано в тексте документа.

При этом речь идет о всех гражданах Украины в возрасте от 14 лет и старше. Также ограничение коснется детей младшего возраста, которых сопровождают законные представители из числа иностранцев.

6 октября кабинет министров внес на рассмотрение Государственной думы РФ законопроект об отмене льготного получения виз гражданами некоторых стран Европейского союза (ЕС). Инициатива касается людей, имеющих паспорта Дании и Норвегии. Также в случае одобрения проекта под ограничения могут попасть жители Швейцарии, Исландии и Лихтенштейна.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому украинские граждане смогут въезжать в страну без виз и с истекшими внутренними паспортами.

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