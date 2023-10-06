Кабмин утвердил особый порядок въезда в Россию для украинских граждан

Кабинет министров РФ утвердил особый порядок въезда граждан Украины на территорию страны из третьих государств. Мера носит временный характер, передает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно полученной информации, с полуночи 16 октября украинцы смогут пересекать российскую границу только через два пункта пропуска. Один из них находится в московском аэропорту Шереметьево, а второй — автомобильный пункт «Лудонка» в Псковской области.

«Это временная мера, направленная на обеспечение безопасности жителей нашей страны в сложившихся геополитических условиях», — указано в тексте документа.

При этом речь идет о всех гражданах Украины в возрасте от 14 лет и старше. Также ограничение коснется детей младшего возраста, которых сопровождают законные представители из числа иностранцев.

6 октября кабинет министров внес на рассмотрение Государственной думы РФ законопроект об отмене льготного получения виз гражданами некоторых стран Европейского союза (ЕС). Инициатива касается людей, имеющих паспорта Дании и Норвегии. Также в случае одобрения проекта под ограничения могут попасть жители Швейцарии, Исландии и Лихтенштейна.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому украинские граждане смогут въезжать в страну без виз и с истекшими внутренними паспортами.