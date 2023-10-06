Санду обвинила «команду Пригожина» в попытке переворота в Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду обвинила «команду» основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина в организации попытки переворота в стране, сообщает газета Financial Times.

По ее словам, молдавские спецслужбы смогли предотвратить подготовку госпереворота, но Россия вновь готовит планы по смене правительства в стране.

Ранее Санду позитивно оценила перспективы евроинтеграции Кишинева, однако указала на «значительные усилия», направленные на запугивание граждан «страшилками про ЕС».

Она также отметила, что более половины граждан Молдавии поддерживают идею присоединения к ЕС. В то же время глава государства указала на попытки «разделить, запугать и дезинформировать граждан» перспективой вступления в Евросоюз.

До этого Майя Санду заявила, что для продвижения в стране европейских ценностей следует отказаться от сотрудничества с Россией.

Ранее была описана версия о бомбе в самолете Пригожина.