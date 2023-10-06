Швеция озвучила условие для передачи Украине истребителей Gripen

Швеция назвала свое вступление в НАТО условием возможной передачи Украине боевых самолетов Gripen, заявил министр обороны скандинавской страны Пол Юнсон, передает шведский портал Omni.

«Это необходимое условие, чтобы мы стали членами НАТО прежде, чем это [передача Украине самолетов] станет актуальным», — сказал он.

Швеция объявила об очередном, 14-м пакете военной помощи Украине в размере 2,2 млрд шведских крон (около €189 млн), которая будет в основном состоять из боеприпасов и запчастей к ранее переданным системам.

Как заявлял накануне глава шведского МИД Тобиас Билльстрем, королевство приблизилось к началу ратификационного процесса, когда заявка страны о членстве в НАТО будет рассмотрена парламентом Турции.

В августе сообщалось, что Швеция направит Украине пакет военной помощи на 3,4 млрд крон ($314 млн).

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.