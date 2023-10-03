Песков сообщил, что Путин пока не планирует визит в КНДР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не собирается в КНДР, а даты визита российского лидера могут быть обсуждены в ходе визита главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Пхеньян в октябре.

«Путин пока в Северную Корею не собирается, у него есть приглашение, он его принял с признательностью, и сроки возможного визита будут согласованы по дипломатическим каналам, в том числе, возможно, об этом пойдет речь и в ходе октябрьского визита в Пхеньян министра иностранных дел Лаврова», — сказал Песков.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что даты визита главы ведомства Сергея Лаврова в КНДР появятся после получения подтверждения.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил на брифинге с журналистами, что дата визита главы российского государства Владимира Путина в КНДР еще не определена.

17 сентября завершился официальный визит Ким Чен Ына в Россию. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выехал на поезде в Россию на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным 11 сентября. 13 сентября два лидера встретились на космодроме Восточный.

По окончании своего «официального и дружественного» визита в Российскую Федерацию лидер КНДР Ким Чен Ын перед отправлением на спецпоезде из Владивостока поблагодарил президента Владимира Путина, а также власти и народ России за гостеприимство.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».