В Госдуме заявили, что Путин теперь не сможет попасть в Армению

Ратификация парламентом Армении Римского статута МУС фактически означает запрет президенту России Владимиру Путину въезжать в эту страну. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ депутат Константин Затулин.

«Армянская сторона старается преуменьшить значение ратификации Римского статута МУС. Утверждает, что не собирается применять его по отношению к государственным деятелям России. С другой стороны, мы официально осудили эту ратификацию как недружественный акт. Я не вижу каких-то перспектив в ближайшее время, с ратификацией или без, для того, чтобы президент РФ ездил в Армению. В данном случае армянская сторона не может не понимать, что такого рода действия на самом деле означают запрет на въезд президента России в Армению. В этом отношении Пашинян и его коллеги последовательны. Они начали тренироваться на политических и общественных деятелях России в прошлом году», — сказал Затулин.

Парламентарий напомнил, что Армения уже запретила въезд в страну ему, Маргарите Симоньян и Араму Габрелянову, а также «целому ряду других людей».

«Президенту России, конечно, запретить въезд трудновато, но вот поставить под вопрос, внушить сомнение в том, что это вообще осуществимо, это и произошло в результате ратификации», — отметил Затулин.

3 октября парламент Армении на заседании ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС). За ратификацию статута и принятия заявления о ретроактивном признании юрисдикции МУС проголосовали 60 депутатов парламента, против — 22. После ратификации документ должен подписать президент Армении, документ вступит в силу через два месяца.

В марте этого года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой, которых подозревают «в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022 года. Кремль считает решение суда ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не находится под юрисдикцией МУС. В странах, которые следует Римскому статуту, Путин и Львова-Белова могут быть задержаны.

Ранее МВД России объявило в розыск главу МУС, выдавшего ордер на арест Путина.