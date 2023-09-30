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В Совфеде поздравили новые регионы России с праздником

Председатель СФ Матвиенко поздравила новые регионы с Днем воссоединения с РФ

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко поздравила глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также спикеров законодательных органов регионов с Днем воссоединения с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поздравительные телеграммы сенатора.

В поздравлениях Матвиенко обратила внимание по позитивные изменения на территории вошедших в состав России субъектов, получилось достичь такого результата благодаря решениям органов власти.

«За прошедший год проведена огромная работа по интеграции в общероссийское экономическое и правовое пространство, обеспечению безопасности людей, предоставлению им социальных гарантий», — следует из поздравлений председателя Совета Федерации России.

Как заметила Матвиенко, сейчас для Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей впереди непростой путь, его получится преодолеть совместными усилиями.

Сенатор добавила, что на референдуме 2022 года жители новых регионов «единодушно высказали свою позицию по вопросам будущего статуса».

30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей соглашения о включении новых территорий в состав РФ.

До этого Путин высказался о помощи новым регионам России.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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