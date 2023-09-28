Россия и Южный Судан будут развивать экономическое сотрудничество

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидером Южного Судана Салвой Кииром заявил, что для развития экономического развития между странами еще многое предстоит сделать. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас много хороших возможностей в самых разных областях, в том числе в энергетике. Надеюсь, что те наработки, которые есть, имею в виду и строительство НПЗ в вашей стране с участием наших компаний, и планы создания второй очереди этого завода пойдут на пользу развитию наших торгово-экономических связей», — сказал Путин.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия нацелена на оказание осязаемого содействия странам Африки для того, чтобы континент стал самобытным и влиятельным центром мирового развития. Антонов провел в своей резиденции вечер в формате Россия — Африка. Он состоялся по итогам второго саммита, а также экономического и гуманитарного форума Россия — Африка, которые прошли 26–29 июля в Санкт-Петербурге.

Дипломат подчеркнул, что президент России Владимир Путин уделил участникам саммита все свое внимание. По словам Антонова, Путин был с ними от начала до конца, чередовал пленарные заседания с многочисленными двусторонними встречами. Посол подчеркнул, что предложения президента России были конкретны и выверены. Путин придал импульс реализации стратегии России на Африканском континенте.

Ранее Путин рассказал, что общего у Африки и России.