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Трамп похвалил Сунака за отказ слушать климатических паникеров

Трамп считает, что премьер Великобритании Сунак отказался разорять свою нацию

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Scott Morgan/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп приветствовал решение премьер-министра Великобритании Риши Сунака о смягчении «зеленых мер» в политике королевства, пишет Politico. По его словам, ему удалось распознать аферу «климатических паникеров».

«Я всегда знал, что Сунак умен, что он не собирался разрушать и разорять свою нацию из-за фальшивых климатических паникеров <…> Поздравляю премьер-министра Сунака с тем, что он распознал эту аферу, пока не стало слишком поздно!» — написал Трамп.

Как отмечает Politico, речь идет о решении Сунака отложить сроки реализации ключевых «зеленых мер» в Великобритании, в частности введения запрета на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей. Издание подчеркивает, что британский премьер обещал все равно достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году.

Ранее в конгрессе назвали энергетическую политику Байдена угрозой нацбезопасности США.

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