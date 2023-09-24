Трамп похвалил Сунака за отказ слушать климатических паникеров

Бывший президент США Дональд Трамп приветствовал решение премьер-министра Великобритании Риши Сунака о смягчении «зеленых мер» в политике королевства, пишет Politico. По его словам, ему удалось распознать аферу «климатических паникеров».

«Я всегда знал, что Сунак умен, что он не собирался разрушать и разорять свою нацию из-за фальшивых климатических паникеров <…> Поздравляю премьер-министра Сунака с тем, что он распознал эту аферу, пока не стало слишком поздно!» — написал Трамп.

Как отмечает Politico, речь идет о решении Сунака отложить сроки реализации ключевых «зеленых мер» в Великобритании, в частности введения запрета на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей. Издание подчеркивает, что британский премьер обещал все равно достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году.

Ранее в конгрессе назвали энергетическую политику Байдена угрозой нацбезопасности США.