В Эстонии призвали страны НАТО увеличить расходы на оборону

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что государства НАТО должны значительно увеличить расходы на оборону по примеру страны Балтии. По ее словам, из-за ситуации на Украине сегодня опасность больше, чем во времена «холодной войны». Об этом она сообщила агентству DPA.

«И это то, что я продвигаю и на уровне НАТО… Посмотрите на 1988 год, когда все союзники по НАТО тратили на оборону более 2% ВВП. И почему? Потому что они считали опасность серьезной. Однако сейчас опасность больше, чем во время холодной войны...», — завила Каллас.

Ранее сообщалось, что НАТО планирует увеличить расходы на оборону и тратить на эту сферу как минимум 2% ВВП.

До этого издание Defence One со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании McKinsey сообщало, что страны Североатлантического альянса не смогут выполнить обязательство тратить 2% от ВВП на оборону.

«Одно дело — сделать политическое заявление об увеличении финансирования. Другое дело — выделить эти средства и направить в промышленность», — пишет аналитик Гильом де Раньери.

Ранее сообщалось, что Эстония решила первой в НАТО создать подразделение дронов-камикадзе.