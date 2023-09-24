В сети опубликовали архивное видео с Путиным и Собчаком из 90-х

Финское издание Yle опубликовало ранее неизвестные кадры с президентом России Владимиром Путиным в Финляндии в начале 1990-х годов во время поездки в соседнюю страну.

На видео президент Российской Федерации одет в белую майку, а также голубые спортивные штаны. На кадрах видно, как Путин играет в настольный теннис вместе с бывшим мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком.

В ролике запечатлено, как экс-начальник Северной столицы снимает с себя футболку, после чего продолжил играть с голым торсом, а Путин наоборот, надел на себя спортивную куртку.

По данным издания, ролик сняли на острове Торсе в Финляндии на вилле компании Thomesto Group, которая в то время вела бизнес в России.

До этого охрана президента России Владимиру Путина не пропустила к нему северокорейских генералов во время его разговора с лидером КНДР Ким Чен Ыном у космодрома Восточный в Амурской области.

13 сентября в космодроме Восточный в Амурской области состоялись переговоры лидеров России и Северной Кореи. Сначала встреча шла в присутствии делегаций обеих стран, но впоследствии Путин и Ким Чен Ын перешли к формату «тет-а-тет».

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».