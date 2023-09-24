Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В сети опубликовали архивное видео с Путиным и Собчаком из 90-х

Yle опубликовало кадры с Путиным в спортивном костюме в Финляндии в 1991 году

Финское издание Yle опубликовало ранее неизвестные кадры с президентом России Владимиром Путиным в Финляндии в начале 1990-х годов во время поездки в соседнюю страну.

На видео президент Российской Федерации одет в белую майку, а также голубые спортивные штаны. На кадрах видно, как Путин играет в настольный теннис вместе с бывшим мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком.

В ролике запечатлено, как экс-начальник Северной столицы снимает с себя футболку, после чего продолжил играть с голым торсом, а Путин наоборот, надел на себя спортивную куртку.

По данным издания, ролик сняли на острове Торсе в Финляндии на вилле компании Thomesto Group, которая в то время вела бизнес в России. 

До этого охрана президента России Владимиру Путина не пропустила к нему северокорейских генералов во время его разговора с лидером КНДР Ким Чен Ыном у космодрома Восточный в Амурской области.

13 сентября в космодроме Восточный в Амурской области состоялись переговоры лидеров России и Северной Кореи. Сначала встреча шла в присутствии делегаций обеих стран, но впоследствии Путин и Ким Чен Ын перешли к формату «тет-а-тет».

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях