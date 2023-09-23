Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лавров заявил, что цены вернулись к уровню 2021 года после прекращения зерновой сделки

Лавров: цены вернулись к уровню 2021 года после прекращения зерновой сделки

close
100%
Eduardo Munoz/Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что цены на продовольствие вернулись к показателям 2021 года, несмотря на прекращение работы зерновой сделки. Об этом он сообщил на пресс-конференции Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

Он призвал журналистов «посмотреть на статистику» и учитывать эти данные, а также осудил «крики о кризисе, голоде», которые возникли после прекращения действия зерновой сделки.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал в ходе брифинга с журналистами о том, есть ли какие-либо продвижения по возобновлению зерновой сделки, в частности, по итогам переговоров по этой теме глав РФ и Турции — Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле зерновую сделку. Соглашение предполагало содействие РФ к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях