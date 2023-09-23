Лавров заявил, что цены вернулись к уровню 2021 года после прекращения зерновой сделки

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что цены на продовольствие вернулись к показателям 2021 года, несмотря на прекращение работы зерновой сделки. Об этом он сообщил на пресс-конференции Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

Он призвал журналистов «посмотреть на статистику» и учитывать эти данные, а также осудил «крики о кризисе, голоде», которые возникли после прекращения действия зерновой сделки.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал в ходе брифинга с журналистами о том, есть ли какие-либо продвижения по возобновлению зерновой сделки, в частности, по итогам переговоров по этой теме глав РФ и Турции — Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле зерновую сделку. Соглашение предполагало содействие РФ к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.