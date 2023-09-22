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В ФРГ призвали готовиться к худшему в случае победы Трампа на выборах

Экс-глава МИД ФРГ Габриэль призвал готовиться к худшему в случае победы Трампа

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Jonathan Ernst/Reuters

Экс-министр иностранных дел Германии и член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Зигмар Габриэль считает, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах США в 2024 году девизом для ФРГ должно стать выражение «надейся на лучшее, готовься к худшему». Его слова приводит Der Spiegel.

Как считает экс-глава МИД, для Трампа альянсы вроде НАТО «сами по себе не являются ценностью». Габриэль выразил опасения, что Трамп может отказаться от поддержки Украины в расчете на «быструю сделку» с Владимиром Путиным.

«Для Европы и Германии это означает, что мы должны повысить нашу устойчивость — не только по отношению к другим державам, но, к сожалению, и по отношению к нашему самому важному партнеру на сегодняшний день, Соединенным Штатам», — констатировал он.

Ранее Трамп заявил, что Киев имел возможность избежать эскалации конфликта с Москвой, если бы сразу согласился отказаться от части территорий.

Экс-глава Белого дома отметил, что правительства России и Украины могли заключить сделку еще на начальных этапах конфликта. В таком случае, по мнению республиканца, удалось бы избежать потерь.

До этого Трамп дал положительную оценку словам главы России Владимира Путина о намерениях экс-президента США урегулировать кризис вокруг Украины.

Ранее Трамп оценил шансы Украины в конфликте с Россией.

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