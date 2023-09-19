Власти Азербайджана заявили о скором выполнении задач в Карабахе

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что основные задачи «антитеррористических мероприятий» Азербайджана в Нагорном Карабахе близки к выполнению, передает ТАСС.

«Основные задачи близки к выполнению. Определенные нами ранее военные цели уже нейтрализованы», – сказал он в интервью TRT.

Далее, отметил Гаджиев, операции продолжатся по плану «точечно, в более ограниченном масштабе».

Несколькими днями ранее Гаджиев заявлял, что Баку нацелен на мирное решение существующих вопросов с Ереваном. Он подчеркивал, что Баку всегда действует в соответствии с положениями своей конституции и нормами международного права.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) призвала Азербайджан прекратить боевые действия и начать переговоры.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Баку в том, что Азербайджан стремится нарушить линию соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.