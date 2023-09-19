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Шойгу подарил Ким Чен Ыну инкрустированный драгоценными камнями меч

Шойгу передал Ким Чен Ыну меч ручной работы с драгоценными камнями и миниатюрами

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KCNA/Reuters

Министр обороны России Сергей Шойгу передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну во время его визита в РФ меч ручной работы, изготовленный из ценных пород дерева и украшенный драгоценными камнями. Об этом сообщил РИА Новости глава оружейной фабрики «Златоуст» в Челябинской области Олег Трубин.

По его словам, это был классический русский меч, выполненный по образцу XVIII века. Помимо драгоценных камней, на оружии выгравированы миниатюры из русских былин о богатырях на конях.

Северокорейский лидер прибыл в Россию 13 сентября, где провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Амурской области, а после один продолжил турне по стране.

По окончании своего официального визита в Российскую Федерацию, 17 сентября, Ким Чен Ын перед отправлением на спецпоезде из Владивостока поблагодарил Путина, а также власти и народ России за гостеприимство.

Ранее стало известно, что обсуждали Шойгу и Ким Чен Ын.

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