В МИД РФ прокомментировали предложение Эрдогана о четырехсторонней встрече по Карабаху

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва пока не получала официальных обращений Турции по проведению четырехсторонней встречи по Нагорному Карабаху. Об этом сообщает РИА Новости.

16 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил лидерам России, Азербайджана и Армении провести четырехстороннюю встречу по Нагорному Карабаху.

Захарова уточнила, что в МИД слушали о предложении президента Турции по материалам СМИ, но официальных обращений Анкары пока не получали.

Также дипломат подчеркнула, что Россия поддерживает тесный диалог с турецкой стороной по различным международным вопросам, в том числе по ситуации на Южной Кавказе.

Ранее Министерство обороны Азербайджана объявило о проведении локальных антитеррористических мероприятий с целью восстановления конституционного строя.

В ведомстве заверили, что командование миротворческого контингента России проинформировано о начале мероприятий в регионе.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.