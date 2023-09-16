Глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что планы Киева об объявлении войны РФ являются исключительно блефом и желанием удержать свою власть. Об этом сообщает РИА Новости.

Перед этим лишенный мандата депутат Рады Илья Кива подчеркивал, что Киев якобы хочет объявить войну России и всеобщую мобилизацию уже текущей осенью.

«Угроза Зеленского об объявлении войны России является продолжением политики откровенных провокаций и блефа. Подопечный США постепенно, но планомерно выходит из-под контроля», — считает Бондарев.

По словам российского сенатора, сейчас коллективный Запад продолжает поэтапно готовиться к переговорам с Россией.

Как добавил Бондарев, именно в затягивании конфликта заключаются план Зеленского.

«Все очевидно: для удержания хотя бы в краткосрочной перспективе своей власти, для отмены выборов в Раду и выборов президента, дабы усилить мобилизацию...» — заключил сенатор СФ.

13 сентября Кива заявлял, что Зеленский собирается начать всеобщую мобилизацию в республике в конце осени.

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