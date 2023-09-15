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Варшава продлит эмбарго на украинское зерно, несмотря на решение Евросоюза

Моравецкий: Польша продлит эмбарго на украинское зерно вопреки решению ЕС

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Global Look Press

Польские власти продлят срок действия запрета на импорт украинского зерна, несмотря на решение Европейского союза (ЕС) снять соответствующие ограничения. Об этом в ходе встречи с избирателями сообщил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, передает ТАСС.

Глава правительства отметил, что Варшава не намерена прислушиваться к мнению Брюсселя или Берлина в данном вопросе. При этом ровно в полночь 15 сентября эмбарго будет продлено, уточнил он.

«Мы продлим запрет, несмотря на отсутствие согласия Еврокомиссии», — сказал Моравецкий.

Ранее Европейская комиссия (ЕК) приняла решение снять ограничения на ввоз украинского зерна в страны регионального содружества. Брюссель пообещал воздерживаться от продления запрета до тех пор, пока Киев будет выполнять взятые на себя обязательства.

В частности, правительство Украины должно принять меры для предотвращения скачков объемов экспортируемой за границу сельскохозяйственной продукции. Ожидается, что киевские власти представят план действий по контролю за вывозом зерна к 18 сентября.

До этого министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус заявил о готовности республики самостоятельно продлить эмбарго на украинское зерно, если руководство ЕС примет иное решение. Позже министр развития и технологии страны Вальдемар Буда пригрозил введением бессрочного запрета.

Ранее Киев призвал Варшаву принять «разумное решение» по эмбарго на зерно.

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