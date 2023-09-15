Варшава продлит эмбарго на украинское зерно, несмотря на решение Евросоюза

Польские власти продлят срок действия запрета на импорт украинского зерна, несмотря на решение Европейского союза (ЕС) снять соответствующие ограничения. Об этом в ходе встречи с избирателями сообщил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, передает ТАСС.

Глава правительства отметил, что Варшава не намерена прислушиваться к мнению Брюсселя или Берлина в данном вопросе. При этом ровно в полночь 15 сентября эмбарго будет продлено, уточнил он.

«Мы продлим запрет, несмотря на отсутствие согласия Еврокомиссии», — сказал Моравецкий.

Ранее Европейская комиссия (ЕК) приняла решение снять ограничения на ввоз украинского зерна в страны регионального содружества. Брюссель пообещал воздерживаться от продления запрета до тех пор, пока Киев будет выполнять взятые на себя обязательства.

В частности, правительство Украины должно принять меры для предотвращения скачков объемов экспортируемой за границу сельскохозяйственной продукции. Ожидается, что киевские власти представят план действий по контролю за вывозом зерна к 18 сентября.

До этого министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус заявил о готовности республики самостоятельно продлить эмбарго на украинское зерно, если руководство ЕС примет иное решение. Позже министр развития и технологии страны Вальдемар Буда пригрозил введением бессрочного запрета.

Ранее Киев призвал Варшаву принять «разумное решение» по эмбарго на зерно.