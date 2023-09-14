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Глава офиса Зеленского снова обсудил с Салливаном ситуацию на Украине

Ермак второй раз за месяц обсудил с Салливаном ситуацию на Украине

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STR/NurPhoto/Reuters

Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в ходе телефонного разговора обсудил с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном военную обстановку, а также вопросы поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба офиса президента Украины.

Ермак проинформировал Салливана об «актуальной ситуации на фронт». Отдельно он акцентировал внимание помощника американского президента на нуждах украинской армии.

2 сентября Андрей Ермак по телефону рассказал Джейку Салливану о ходе боевых действий в стране и потребностях Вооруженных сил Украины.

В конце августа советник президента США по национальной безопасности заявлял об уверенности в том, что конгресс одобрит запрос главы Белого дома Джо Байдена о выделении Киеву дополнительных денег, в том числе и на военные нужды.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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