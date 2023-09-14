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Политолог объяснил, почему Писториус решился назвать Калининград Кенигсбергом

Политолог Соколов: Писториус назвал Калининград Кенигсбергом ради ястребов

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Heiko Becker/Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус неслучайно оговорился, назвав Калининград старым немецким названием Кенигсберг. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» озвучил политолог-германист Артем Соколов. По его словам, глава бундесвера пытается заработать политические очки у радикально настроенной части немецкого электората.

«Однако, несмотря на заявление, говорить о планах пересмотра итогов Второй мировой войны в Германии рано. Правда, уже сейчас понятно, что ФРГ тесно в существующих рамках внешней политики. Неслучайно канцлер Шольц с началом СВО провозгласил «смену эпох». К слову, тогда было сломлено первое табу — Берлин отправил оружие Украине», — отметил эксперт.

Раньше, по его словам, Калининград Кенигсбергом называли только немецкие маргиналы. Сейчас же такая риторика прозвучала на официальном уровне, заключил Соколов.

Соответствующее заявление Писториус сделал в рамках дискуссии, организованной Федеральной академией политики безопасности ФРГ. По его словам, «Литва находится в ловушке между Кенигсбергом, Россией и Белоруссией».

Ранее Калининград превратился в Крулевец на польских дорожных знаках.

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