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Гутерриш прокомментировал встречу Путина и Ким Чен Ына

Гутерриш: встреча Путина и Ким Чен Ына должна соответствовать режиму санкций

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Mary Altaffer/AP

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, говоря о встрече российского президента Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, указал, что любое взаимодействие с КНДР должно соответствовать санкционному режиму СБ ООН, но не стал оценивать переговоры с этой точки зрения, передает ТАСС.

«Любое взаимодействие с КНДР со стороны любой страны должно соответствовать санкционному режиму, установленному Советом Безопасности ООН. Это очень важно в том случае, который вы упомянули», — прокомментировал он встречу двух лидеров.

Также он оценил новые ракетные испытания КНДР, которые состоялись 12 сентября. По его словам, КНДР нарушила соответствующие резолюции.

До этого офис британского премьер-министра Риши Сунака призвал власти КНДР отказаться от переговоров с РФ, которые якобы касаются продажи северокорейского оружия российской армии.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада не смогут повлиять на взаимовыгодное сотрудничество России и КНДР.

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