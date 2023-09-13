В Польше раскритиковали ЕС за попытки вмешательства во внутреннюю политику стран-участниц

Депутат Европейского парламента от правящей партии Польши «Право и справедливость» Рышард Легутко обвинил Европейский союз (ЕС) в попытках вмешиваться во внутреннюю политику государств-членов организации. Об этом он заявил во время встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Его слова приводит польское агентство PAP.

«Мы забываем то, что написано в договорах. ЕК (Европейская комиссия. — «Газета.Ru) превращается в машину, которая вмешивается на уровне национальной политики», — заявил Легутко.

Он напомнил, что у организации нет полномочий и инструментов, чтобы влиять на демократические процессы в государствах-членах объединения. Легутко также констатировал, что Европейский союз превращается в олигархию.

11 сентября стартовала серия осенних пленарных заседаний Европейского парламента. На повестке дня, в частности, дебаты о состоянии Евросоюза и вопросы об экспорте украинского зерна после приостановки зерновой сделки со стороны России. Евродепутатов ждет встреча с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской и голосование по резолюции о «негативном влиянии» Москвы на Минск. Какие настроения преобладают внутри Европарламента и чего ждать России от пленарных заседаний — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Польше заявили, что не откроют границы для ввоза украинского зерна.