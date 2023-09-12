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В Запорожской области обратились к ЕС

Рогов призвал Евросоюз не вмешиваться в дела России

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Virginia Mayo/AP

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов обратился к Евросоюзу с просьбой не вмешиваться во внутренние дела страны, пытаясь дать оценку состоявшемся выборами в новых регионах. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого в Евросоюзе не признали прошедшие выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в Крыму и Севастополе. Это следовало из заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

«Нас мнение Борреля и прочих миньонов англосаксов вообще никак не волнует. Эти люди предали свои государства и Европу в целом, а теперь лезут своими грязными руками в нашу жизнь», — подчеркнул Рогов.

Глава движения попросил европейских политиков не вмешиваться во внутренние дела России.

«Пока они штампуют свои заявления, у нас идет реальная работа по превращению Запорожской области и других новых регионов в цветущий край», — заключил Рогов.

Также избирком Донецкой народной республики заявлял о явке более 90% на выборах парламента республики.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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