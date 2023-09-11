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Песков опроверг слова Блинкена о неготовности Путина к переговорам по Украине

Песков: слова Блинкена о неготовности РФ вести переговоры с Украиной неверны

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Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Утверждение государственного секретаря США Энтони Блинкена о том, что президент России Владимир Путин якобы не готов к мирным переговорам по Украине, не соответствует действительности. Об этом заявил в интервью газете «Известия» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«У Блинкена было сказано, что Украина готова к переговорам, но такой готовности нет у Путина. И это совершенно, с нашей точки зрения, не соответствует действительности», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что именно Российская Федерация приложила усилия, чтобы в марте 2022 года на свет появился документ — мирный план, и не российская сторона тогда отказалась от переговоров.

Песков напомнил, что президент Путин неоднократно заявлял о готовности вступить в диалог с украинской стороной.

10 сентября Блинкен в интервью американскому телеканалу ABC News заявил, что справедливым условием для начала мирных переговоров между Москвой и Киевом должно стать признание территориальной целостности Украины. Однако, продолжил госсекретарь, нет признаков того, что Путин заинтересован «в какой-то значимой дипломатии».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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