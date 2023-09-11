В Кремле оценили перспективы переизбрания Трампа на новый президентский срок

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в своей внешней политике Соединенные Штаты будут продолжать придерживаться одних и тех же направлений, а новый срок Дональда Трампа никак бы не повлиял на ситуацию. Об этом сообщают «Известия».

По словам представителя Кремля, в случае переизбрания Трампа на пост 47-го главы США, не стоит ждать каких-либо перемен в отношениях Вашингтона с Москвой.

«Изменений во внешнеполитическом курсе Вашингтона, по сути, быть не может и никогда не было», — подчеркнул Песков.

Как заметил пресс-секретарь российского президента, американская сторона всегда сохраняла константы в своей внешней политике.

«Поэтому возлагать какие-то надежды на выборы в Америке я бы не стал», — заключил Песков.

До этого Трамп называл «трюком» заявления о применении к нему 14-й поправки конституции. По словам экс-президента США, почти все эксперты высказали мнение о том, что 14-я поправка не имеет никакого законного основания и отношения к президентским выборам в 2024 году.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.