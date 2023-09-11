В Госдуме оценили запрет въезда в Евросоюз на российских автомобилях

«Первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что из-за отсутствия результатов давления на высшее руководство России Запад переключился на простых россиян. В интервью НСН депутат назвал «глупыми шагами» ограничения на ввоз в ЕС предметов для личного пользования».

«Идет постоянное давление на российское руководство. Изначально на Западе полагали, что меры воздействия на окружение президента России Владимира Путина сыграют значимую роль… Они в этом ошиблись. <…> Нынешние очень глупые шаги со стороны деятелей Евросоюза, попытка унизить наших граждан говорят о безысходности действий, направленных на разрушение России», — заявил Чепа.

По мнению парламентария, РФ не должна вводить аналогичные меры для граждан Евросоюза. Он напомнил о присущем россиянам гостеприимстве, добавив, что нет необходимости «унижать простых людей»

Накануне ЕС дал разъяснения относительно введенных ранее антироссийских санкций. Под запрет попали легковые автомобили и прочие транспортные средства, предназначенные для перевозки менее десяти человек. При этом неважно, используются ли они для частных или коммерческих перевозок. Под запретом также оказались прицепы и полуприцепы.

Ранее в Федеральной таможенной службе раскритиковали запрет ЕС въезжать на автомобилях из России.