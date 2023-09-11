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В ФТС раскритиковали запрет ЕС въезжать на автомобилях из России

Врио главы ФТС назвал глупостью запрет ЕС въезжать на авто со смартфонами из РФ

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Reuters

Временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов в кулуарах Восточного экономического форума заявил, что запрет Евросоюза въезжать на зарегистрированных в России автомобилях со смартфонами — «глупость несусветная», передает РИА Новости.

«Как мы относимся к тому, что Еврокомиссия запрещает ездить на личных автомобилях и со смартфонами? Ну, это глупость несусветная», — сказал Давыдов.

Он также иронично поблагодарил ЕС за то, что там пока не запретили пересекать границы «в личных брюках».

Врио главы ФТС РФ считает, что на такие действия отвечать не нужно.

До этого Евросоюз запретил россиянам ввозить личные авто, смартфоны и косметику, так как расценивает соответствующие действия как импорт. Под ограничения подпадают также драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты и фотокамеры. В Госдуме назвали европейцев «мелочными», а сами ограничения — «смешными». В АТОР поспешили успокоить туристов: запрет, скорее всего, будет касаться предметов дороже €750.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.

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