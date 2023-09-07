Лукашенко обрадовался происходящему в Африке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого заявил, что рад процессам, которые происходят в Африке. По его словам, государства континента приобретают независимость. Заявление Лукашенко приводит БелТА.

«Я рад тем процессам, которые проходят в Африке. Африка развивается. Государства континента приобретают свою независимость. Африка освобождается от своего колониального наследства», — сказал глава Белоруссии.

Лукашенко отметил, что Минск привержен к «этому процессу», также сообщив о готовности делиться технологиями с Экваториальной Гвинеей и «африканским народом» в целом.

До этого президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия — Африка сообщил, что эпоха гегемонии одной или нескольких стран становится прошлым.

Также Путин обратил внимание на то, что некоторые проявления колониализма до сих пор не изжиты, они по-прежнему практикуются бывшими метрополиями. Президент Российской Федерации отметил, что за суверенитет необходимо постоянно бороться.

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