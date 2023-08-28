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Макрон высказался об изменении мирового порядка

Макрон: изменение международного порядка грозит ослаблением Запада и Европы

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Stephanie Lecocq/Reuters

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил во время ежегодной конференции послов страны, что обстановка на мировой арене усложняется, идет пересмотр мирового порядка, что грозит ослаблением Запада и Европы. Об этом сообщает ТАСС.

«Обстановка на международной арене усложняется, что грозит риском ослабления Запада и, в частности, Европы. Нам нужно трезво подходить к этому, не впадая в чрезмерный пессимизм... Идет пересмотр мирового порядка, его принципов, разных форм его организации, где Запад занимал и занимает доминирующие позиции», — сказал президент Франции.

До этого президент РФ Владимир Путин в ходе заседания лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) заявил, что организация выступает против гегемонии и принципа исключительности какого-либо из государств. В ходе беседы Путин подчеркнул, что некоторые страны продолжают навязывать международному сообществу политику колониализма и неоколониализма. Однако государства БРИКС не поддерживают подобные стремления и единодушно выступают в пользу формирования многополярного мирового порядка, сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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