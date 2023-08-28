Макрон высказался об изменении мирового порядка

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил во время ежегодной конференции послов страны, что обстановка на мировой арене усложняется, идет пересмотр мирового порядка, что грозит ослаблением Запада и Европы. Об этом сообщает ТАСС.

«Обстановка на международной арене усложняется, что грозит риском ослабления Запада и, в частности, Европы. Нам нужно трезво подходить к этому, не впадая в чрезмерный пессимизм... Идет пересмотр мирового порядка, его принципов, разных форм его организации, где Запад занимал и занимает доминирующие позиции», — сказал президент Франции.

До этого президент РФ Владимир Путин в ходе заседания лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) заявил, что организация выступает против гегемонии и принципа исключительности какого-либо из государств. В ходе беседы Путин подчеркнул, что некоторые страны продолжают навязывать международному сообществу политику колониализма и неоколониализма. Однако государства БРИКС не поддерживают подобные стремления и единодушно выступают в пользу формирования многополярного мирового порядка, сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».