ЕС запланировал поднять тему зерновой инициативы на саммите G20

Европейский союз планирует поднять тему черноморской зерновой инициативы на саммите «Большой двадцатки» (G20) в сентябре. Об этом сообщил СМИ высокопоставленный европейский источник, передает РИА Новости.

По его словам, ключевыми пунктами в повестке на переговорах со странами Африки и G20 будет продовольственная безопасность и удобрения.

В случае переговоров на полях G20 c президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом будет обсуждаться вопрос черноморской инициативы и пути ее возобновления, указал европейский источник.

Индия председательствует в «Большой двадцатке» с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров стран-участниц G20 пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября.

Накануне в Белом доме сообщили, что президент Соединенных Штатов Джо Байден на саммите G20 в Индии затронет тему последствий конфликта на Украине.

До этого стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров по поручению Путина возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Индии.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».