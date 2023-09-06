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В США объяснили, чья помощь нужна Вашингтону по Украине

WP: США нужна помощь глобального Юга по Украине

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Pexels

Ведущий внешнеполитический обозреватель издания The Washington Post Дэвид Игнейшес утверждает, что Соединенные Штаты нуждаются в помощи государств глобального Юга для достижения желаемого американской стороной результата на Украине.

По его словам, президенты США на Генассамблее ООН традиционно выступают с обещаниями о том, что Вашингтон заботиться о наиболее нуждающихся в мире странах. Он подчеркнул, что американская сторона поддерживает глобальный Юг, которым называют развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки, только на словах.

Он добавил, что эти государств больше не поддерживают позицию США по Украине, а также задаются вопросом, почему все внимание достается ей, а не другим страдающим государствам по всему миру.

Игнейшес считает, что Вашингтону необходимо более серьезно относиться к проблемам глобального Юга, чтобы государства предпринимали усилия по прекращению боевых действий на территории Украины.

До этого руководитель программы «Глобальный Юг» в Институте Куинси Саронг Шидоре заявил, что расширение БРИКС стало ударом по США как великой державе, но одновременно представляет возможности для Вашингтона.

Ранее БРИКС расширился до 11 стран.

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