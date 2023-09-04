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Премьер Грузии одобрил решение о начале импичмента президенту

Гарибашвили назвал решение о начале импичмента Зурабишвили справедливым

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Yves Herman/Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал справедливым решение правящей партии «Грузинская мечта» о начале импичмента президенту Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, правительство должно быть примером и защитниками закона, а также подавать пример другим, поэтому решение об импичменте Зурабишвили является «абсолютно справедливым».

До этого глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что политсовет партии принял решение инициировать процедуру импичмента президенту Грузии Саломе Зурабишвили. По его словам, причиной стало грубое нарушение основного закона государства.

Он добавил, что президент Грузии подрывает евроинтеграционные усилия правительства. Кобахидзе подчеркнул, что Зурабишвили не считает, что страна заслуживает статуса кандидата в Евросоюз, поэтому любые ее визиты в Европу контрпродуктивны.

Таким образом в правительстве отреагировали на поездку Зурабишвили в ряд европейских стран, которые ранее не одобрила правящая партия «Грузинская мечта».

Ранее президент Грузии увидела опасность в приехавших в страну россиянах.

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