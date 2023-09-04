Путин и Эрдоган продолжили встречу за рабочим обедом

Российский и турецкий президенты Владимир Путин и Тайип Эрдоган продолжили свою встречу в Сочи за рабочим обедом в узком составе. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что по итогам встречи двух лидеров ожидается возможная пресс-конференция.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 4 сентября после 13:00 начали переговоры в Сочи. Глава России прибыл к месту встречи первым и встретил автомобиль с турецким коллегой. Путина сопровождали глава Росатома Алексей Лихачев и вице-премьер Александр Новак. При встрече президенты России и Турции пожали друг другу руки и кратко пообщались.

Путин в начале переговоров отметил, что стороны обсудят ситуацию на Украине, зерновую сделку и Сирию. Эрдоган добавил, что переговоры с Путиным по вопросу «зерновой сделки» станут значимыми для мира и для африканских стран.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.